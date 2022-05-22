محمد بن راشد يعلن إعادة هيكلة قطاع التعليم في الإمارات

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي عن إجراء إعادة هيكلة لقطاع التعليم في الدولة.‏

وقال بن راشد، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الأحد، إنه تم تعيين وزير جديد للتربية والتعليم، هو أحمد بالهول الفلاسي، وتابع أنه أصدر توجيهات له بمراجعة كافة السياسات والتشريعات لمنظومة التعليم بالدولة.

كما عين سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ورئيسة لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ووجه لها بوضع خطة متكاملة وشاملة للارتقاء بالمدارس الحكومية في الدولة.

وعين سارة المسلّم، في منصب وزيرة دولة للتعليم المبكر، والإعلان عن إنشاء هيئة اتحادية للتعليم المبكر تشرف عليها لوضع وتنفيذ خطط شمولية للاهتمام بالطفل منذ ولادته وحتى الصف الرابع تعليما، وصحة، ومهارات، وبناء شخصيته وهويته الوطنية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما أصدر حاكم دبي قرارا بإنشاء هيئة اتحادية لجودة التعليم تتبع لمجلس الوزراء، وتتمثل وظيفتها الرئيسية مراقبة جودة التعليم بكل حيادية، وتطوير منظومة المؤهلات، وأمر بإعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد.

وأوضح أن المجلس سيشرف على مشروع مستقبل التعليم في الدولة، بما يواكب الطموحات ويرسخ هويتنا الوطنية ويضمن مخرجات تعليمية تلبي احتياجاتنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.