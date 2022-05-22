عرضت فضائية «euronews arabic»، مساء اليوم الأحد، فيديو يرصد مشاهد لمواطنين بيلاروسيين مناهضين للرئيس ألكسندر لوكاشينكو يتدربون على السلاح لمواجهة الروس في أوكرانيا.

وبحسب موقع «يورو نيوز»، يشارك مواطنون بيلاروس، مناهضون للرئيس ألكساندر لوكاشنكو الذي يحكم البلاد بقبضة حديدية منذ 1994، في تدريبات عسكرية، بهدف التطوع لاحقا والقتال إلى جانب القوات الأوكرانية ضد الغزو الروسي.

وفي الحديث عن هوية هؤلاء، تقول وكالة أسوشييتد برس الأميركية إن أحدهم مالك مطعم معارض، فر من بيلاروس قبل اعتقاله من قبل الأمن، إذ كان انتقد لوكاشنكو سابقا. وتضيف أن آخر تم تخييره بين السجن والكشف عن هوية رفاقه النشطاء، ففر من البلاد.

وتذكر الوكالة أن تصميم هؤلاء الرجال على محاربة لوكاشنكو عبر محاربة الجيش الروسي في أوكرانيا، هو القاسم المشترك الأكيد بينهم.

وكان مواطنون آخرون من بيلاروس التحقوا بكتيبة المتطوعين الأجانب في الجيش الأوكراني سابقا بعد نداء وجهه الرئيس فولوديمير زيلينسكي، من أجل دعم الجيش الأوكراني في ساحة القتال.

