زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم السبت بنسبة 1ر0%، مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس لتصل إلى 3ر83 مليون إصابة، إلى جانب مليون وفاة، حتى الساعة 0333 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني متماشية مع متوسط الزيادة اليومي البالغ 1ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 45ر9 مليون إصابة، دون تغيير كبير عن نفس الفترة أمس.

كما شهدت فلوريدا زيادة بنسبة 9ر0% في عدد حالات الإصابة مقارنة بيوم أمس، ليصل الإجمالي إلى 1ر6 مليون إصابة.

كما سجلت فلوريدا أيضا أكبر عدد من الوفيات خلال آخر 24 ساعة عند 36 وفاة.