 الهند تدرس اقتراض 13 مليار دولار إضافية لخفض الضرائب على الوقود - بوابة الشروق
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الهند تدرس اقتراض 13 مليار دولار إضافية لخفض الضرائب على الوقود

نيودلهي (د ب أ)
نشر في: الأحد 22 مايو 2022 - 10:36 ص | آخر تحديث: الأحد 22 مايو 2022 - 10:36 ص

من المحتمل أن تقترض الهند ما يقرب من تريليون روبية (9ر12 مليار دولار) تتخلى عنها الحكومة كإيرادات عبر خفض الرسوم الجمركية على البنزين والديزل، وفقا لمصادر مطلعة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لأن المناقشات سرية، القول إنه سوف يتم تحييد الإيرادات الأعلى التي تأتي من تحصيل الضرائب على السلع والخدمات وكذلك ضرائب الدخل الشخصي، عبر الإنفاق الإضافي على دعم المواد الغذائية والأسمدة من جانب الحكومة لصالح الفقراء والمزارعين.

وأفادت المصادر بأن التخلي عن الإيرادات نتيجة أحدث تخفيضات للرسوم يجب تعويضه بقروض سوقية إضافية.

ولم يرد المتحدث باسم وزارة المالية على اتصالات من بلومبرج خارج ساعات العمل لطلب التعليق.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي اقتراض الهند للعام المالي الجاري إلى نحو 3ر14 تريليون روبية.


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