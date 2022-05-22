يحتفل المركز القومي للترجمة بإعلان الفائز في مسابقة ترجمة الأدب المكسيكي، وذلك من خلال ندوة تقام في 12 ظهر اليوم الأحد، بقاعة طه حسين في المركز القومي للترجمة، يحضرها الدكتورة كرمة سامي مدير المركز القومي للترجمة، والسفير المكسيكي أوكتافيو تريب، ويستضيف الندوة الأديب المكسيكي الكبير خوان بيورو، الذي يقدم محاضرة بعنوان "مغامرة القراءة: الرحلة من الكتاب البري إلى اللغة العربية".

خوان بيورو، كاتب وصحفى ولد فى مدينة المكسيك عام 1956، عمل مدرسا بالجامعة الوطنية بالمكسيك "أونام"، وأستاذًا زائرا فى جامعات مختلفة مثل يالى "YALE"، وبرينستون وستانفورد فى الولايات المتحدة الأمريكية، وبومبو فابرا فى برشلونة- إسبانيا، وكذلك فى مؤسسة الصحافة الجديدة التى أسسها جابريل جارسيا ماركيز.

وهو كاتب عمود فى جريدة "ريفورما" بالمكسيك، راسل وسائل إعلام دولية مثل "نيويورك تايمز" (بالولايات المتحدة الأمريكية)، والباييس (إسبانيا)، والميركوريو (تشيلى)، وآخرين، كما شغل منصب رئيس تحرير مجلة (لا خورنادا) الأسبوعية.

درس علم نفس بجامعة إيزتابالابا المستقلة، وهو أيضا دكتور فخرى فى جامعة متشواكانا بمدينة سان نيكولاس دى هيدالجوة جامعة ميتروبوليتانا المستقلة، وعضوا فى هيئة تدريس جامعة الكولخيو نسيونال منذ عام 2014.

حصل فى عام 2012 -عن مجمل أعماله- على جائزة خوسيه دونوسو فى أمريكا اللاتينية، وفى عام 2018 حصل على جائزة مانويل روخاس، كلاهما فى دولة تشيلى. من بين الجوائز التى حصل عليها فى المكسيك جائزة مازاتلان فى الأدب عن كتابه من المقالات الأدبية "ممتلكات شخصية"، كما حصل أيضًا على جائزة خابيير بييا أوروتيا.

حصل فى إسبانيا على جائزة هيرالدى عن قصته "الشاهد"، وفى الأرجنتين عن جائزة (إيه سى إى) عن عمله المسرحى "فلسفة الحياة"، بينما حاز فى كوبا على جائزة خوسيه ماريا أرجوداس عن روايته "الشعب المرجانية".

كما حازت أيضًا أعماله فى المجال الصحفى على العديد من الجوائز، مثل جائزة ملك إسبانيا للصحافة الدولية، جائزة مدينة برشلونة، جائزة مانزيل باسكيز مونتاليان للصحافة الدولية، وكذلك جائزة فرناندو بينيتيز التقديرية للمعرض الدولى للكتاب.

تم بيع أكثر من مليون نسخة من قصته "الكتاب البرى"، ومن أحدث أعماله "أرض الميعاد" 2021، "اختبار استثنائى" 2020، و"دوار أفقى"، "مدينة تسمى المكسيك" فى 2018.