إبراهيم عادل والكرتي يقودان هجوم بيراميدز أمام الاتحاد

أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لبيراميدز، تشكيل فريقه أمام الاتحاد السكندري، التي تقام مساء اليوم بالجولة 20 من الدوري الممتاز على استاد الإسكندرية.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي
خط الوسط: إبراهيم توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف - وليد الكرتي
خط الهجوم: إبراهيم عادل
ويتواجد على مقاعد البدلاء: «أحمد الشناوي - إسلام عيسى - أحمد فتحي - حسين السيد - محمود صابر - محمد صادق - نبيل دونجا - هشام محمد - فخري لاكاي».
فيما خرج من قائمة المباراة، الحارس مهدي سليمان