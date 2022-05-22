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إبراهيم عادل والكرتي يقودان هجوم بيراميدز أمام الاتحاد

محمد جلال
نشر في: الأحد 22 مايو 2022 - 8:18 م | آخر تحديث: الأحد 22 مايو 2022 - 8:19 م

أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لبيراميدز، تشكيل فريقه أمام الاتحاد السكندري، التي تقام مساء اليوم بالجولة 20 من الدوري الممتاز على استاد الإسكندرية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي

خط الوسط: إبراهيم توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف - وليد الكرتي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء: «أحمد الشناوي - إسلام عيسى - أحمد فتحي - حسين السيد - محمود صابر - محمد صادق - نبيل دونجا - هشام محمد - فخري لاكاي».

فيما خرج من قائمة المباراة، الحارس مهدي سليمان


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