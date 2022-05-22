محافظ المنيا يشارك باجتماع التنمية المحلية لمتابعة انتظام توريد القمح

شارك اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في الاجتماع الذي عقده اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرنس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لانتظام عملية توريد محصول القمح لموسم حصاد 2022؛ والوقوف على الاحتياجات الفعلية ورصد أي معوقات تواجه أعمال التوريد داخل المحافظات.

واستعرض القاضي الموقف التنفيذي لأعمال توريد محصول القمح، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة 250 ألف فدان، إجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من القمح، وتم توريد حتى صباح اليوم الأحد 309 آلاف طن بالشون والصوامع الحكومية، مشيراً إلى اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم الحصاد من خلال توفير 44 موقع تخزين بجميع المراكز.

وأكد انتظام أعمال التوريد ولا يوجد أي معوقات تواجه المزارعين في توريد محصول القمح بجميع المراكز، مشيراً إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتي ترتبط بغرف العمليات الفرعية؛ لمتابعة أعمال التوريد بصفة دورية ومستمرة، ولرصد أي معوقات وإيجاد حلول سريعة لحلها.