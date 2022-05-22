 تموين كفر الشيخ: توريد 178 ألف طن قمح حتى الآن - بوابة الشروق
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تموين كفر الشيخ: توريد 178 ألف طن قمح حتى الآن

محمد نصار:
نشر في: الأحد 22 مايو 2022 - 12:49 م | آخر تحديث: الأحد 22 مايو 2022 - 12:49 م

قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، إن 21 موقعا بالمدن ومراكز المحافظة تسلمت 178 ألفا و521 طنا و164 كيلو قمح من المزارعين حتى اليوم.

وأضاف أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، يتابع على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة عماد عبدالغني حبيب وكيل وزارة التموين؛ لمتابعة المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها.

وأكد انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.


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