ضبط شخص استولى على 17 مليون جنيه من مواطنين بالإسكندرية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على شخص استولى على 17 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تلقي (صاحب شركة للمقاولات والاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية من أصل المبالغ المودعة لديه، ما مكنه من الاستيلاء على مبلغ مالى بلغ نحو 17 مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.