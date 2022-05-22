 تركيا تستدعي السفير الأمريكي احتجاجا على إصدار تحذير من عنف الشرطة التركية - بوابة الشروق
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تركيا تستدعي السفير الأمريكي احتجاجا على إصدار تحذير من عنف الشرطة التركية

(د ب أ)
نشر في: الأحد 22 مايو 2022 - 9:17 م | آخر تحديث: الأحد 22 مايو 2022 - 9:17 م

استدعت تركيا السفير الأمريكي لدى أنقرة جيف فليك بسبب تحذير بشأن عنف محتمل خلال مظاهرة للمعارضة.

وأرجعت وزارة الخارجية التركية قرارها إلى بيان من السفارة الأمريكية احتوى على "بيانات لا أساس لها" عن إجراءات اتخذتها قوات الأمن.

وتم اصدار التحذير أمس السبت. وأشارت السفارة إلى أنه تم استخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه ومقذوفات غير قاتلة في مظاهرة في إسطنبول وناشدت المواطنين الأمريكيين الابتعاد عن المظاهرة.

واليوم الأحد، أصدرت تركيا تحذيرا مشابها لمواطنيها في الولايات المتحدة، حيث طالبتهم بالابتعاد عن التجمعات الكبيرة والمظاهرات وأرجعت تحذيرها إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية من جانب مسؤولي إنفاذ القانون في حوادث سابقة.

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