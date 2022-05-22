محرز وبن ناصر جزائريان على منصات التتويج الأوروبية

رغم الإقصاء المبكر لمنتخب الجزائر من بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي اقيمت في الكاميرون، وفشله في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، إلا أن الثنائي الجزائري رياض محرز وإسماعيل بن ناصر، لاعبا مانشستر سيتي وإي سي ميلان، كتبا تاريخا جديدا بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي والإيطالي في الموسم الجاري.

وكان مانشستر سيتي قد توج اليوم الأحد، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد صراع كبير مع ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح.

واعتلى مانشستر سيتي صدارة ترتيب البريميرليج بعد الفوز في الجولة الأخيرة أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي اقيم على ملعب الاتحاد، فيما فاز ليفربول أيضا على وولفرهامبتون بنتيجة 3-1 إلا أن السيتي توج باللقب لأنه يملك 93 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الريدز.

ليكتب رياض محرز تاريخا جديدا له، بعدما توج باللقب الرابع في مسيرته بالدوري الإنجليزي، 3 مرات مع السيتي (2018-19،2020-21، 2021-22) وموسم وحيد مع ليستر سيتي (2015-2016).

وفي إيطاليا، توج إي سي ميلان بلقب الكالتشيو الإيطالي بعد غياب 11 عاما بقيادة إبراهيموفيتش وإسماعيل بن ناصر الذي يلعب في مركز الوسط المدافع.

وكان ميلان في منافسة قوية أيضا مع غريمه إنتر الذي كان ينتظر سقوطه بفارغ الصبر في الجولة الأخيرة، حيث يتواجد الميلان في المركز الأول برصيد 86 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن إنتر، ليكتب إسماعيل بن ناصر تاريخا جديدا مع الروسونيري.