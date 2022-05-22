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ارتفع إنتاج الصين من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية خلال شهر أبريل الماضي، وسط جهود تبذلها البلاد للتحول نحو الطاقة النظيفة.

وكشفت بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء، نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن إنتاج الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية ارتفع بنسبة 24.9% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، بوتيرة أسرع بنسبة 8.1% عن شهر مارس.

وشهدت الصين كذلك نموا في إنتاج الكهرباء المولدة من الطاقة المائية والطاقة النووية وطاقة الرياح خلال شهر أبريل بنسبة 17.4% و 0.9% و14.5% على أساس سنوي على الترتيب.

وانخفض إنتاج الكهرباء المولدة من الطاقة الحرارية في أبريل بنسبة 11.8% على أساس سنوي.

وأوضحت البيانات أن إنتاج الصين من الكهرباء انخفض بنسبة 4.3% على أساس سنوي إلى 608.6 مليار كيلووات/ساعة في أبريل.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ إجمالي إنتاج الصين من الكهرباء 2.6 تريليون كيلووات/ساعة، بزيادة 1.3% على أساس سنوي.