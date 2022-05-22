قائد عسكري روسي: لا يمكن اعتراض صاروخ سارمات الجديد

أعلن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية سيرجي كاراكاييف ، أن الصاروخ الباليستي الثقيل الجديد العابر للقارات "سارمات" الجديد لا يمكن اعتراضه بأنظمة الدفاع في العالم.

وقال كاراكاييف في تصريحات له - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "هذا الصاروخ الروسي الجديد يستطيع التحليق عبر القطبين الشمالي والجنوبي إضافة إلى مسارات أخرى"، موضحاً أن الصاروخ الجديد يستطيع بسهولة تخطي الدرع الصاروخي المعادي ويتم تحقيق ذلك عن طريق تقليص مجال تسارع الصاروخ بعد الإطلاق حيث يتسارع "سارمات" بسرعة تقارب سرعة الصواريخ الخفيفة التي تعمل بالوقود الصلب رغم أنه من النوع الذي تزيد سرعته بشكل أبطأ.

وتوقع قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسي أن يبقى هذا الصاروخ في الخدمة لمدة 50 عاماً، معتبراً أن خصائصه تحذر العدو من أن روسيا محمية بشكل جيد.