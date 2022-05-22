صحيفة سعودية: مركز الملك سلمان للإغاثة قيمة إنسانية في العالم أجمع

أكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن المملكة رسخت مكانتها العالمية، وحضورها القوي في العمل الإنساني، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يمثل قيمة إنسانية وإغاثية في العالم أجمع.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد بعنوان "ريادة إنسانية" - أن الريادة السعودية في هذا الميدان، تكمن من منطلق إيمانها بأهمية الدور الإنساني والتنموي الفاعل الذي تقوم به تجاه الدول المحتاجة والمتضررة، لتجعل من البعد الإنساني نهجاً ثابتًا في سياستها، تجاه المجتمعات التي تُعاني من الكوارث والفقر، ورفع معاناتها لتعيش حياة كريمة، من خلال هذه المظلة الشاملة للأعمال الإنسانية والإغاثية الخارجية للمملكة.

وأشارت إلى أن المركز يمثل الجهة الوحيدة المخولة باستلام أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية، لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفقا للأنظمة.