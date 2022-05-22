«مكتبة مصر» الجديدة خلال تكريم محمد فايق: عمل بكل إخلاص لصالح الوطن

كرمت مكتبة مصر الجديدة العامة ومجلس إدارتها، أمس السبت، وزير الإعلام الأسبق ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق محمد فايق، بحضور شخصيات عامة وممثلين لمنظمات المجتمع المدني الحقوقية وممثلين للأحزاب السياسية والسفارات المعتمدة لدى مصر.

وقال رئيس مجلس إدارة المكتبة الدكتور نبيل حلمي، خلال حفل التكريم، إن مصر لا تنسى أبنائها المخلصين الذين عملوا بكل تجرد وإخلاص لصالح هذا الوطن من أجل رفعته بين الأمم ومن هؤلاء الرجال الوزير محمد فايق الذي قدم رحلة عطاء لمصر في العديد من المجالات.

وأشار إلى أن فايق سياسي قومي بارز، وهب حياته للدفاع عن الحريات في ربوع وطنه العربي الكبير وخارجه، وحمل مشروع أمته للنهوض بحركة التحرر الوطني، وأصبح رمزا لهذه الحركة في أفريقيا.

وأضاف أن التكريم اليوم الأحد، هو تكريم لتاريخ قدمه لمصر على مدار سنوات تقلد خلالها العديد من المناصب رفيعة المستوى عمل خلالها بكل جهد وإخلاص وأبرزها دوره في حركات التحرر الأفريقي حتي لقب بـ "مهندس العلاقات المصرية الأفريقية" ودوره في حركة حقوق الإنسان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق محمد فايق، عن شكره واعتزازه بهذا التكريم من مجلس إدارة المكتبة برئاسة الدكتور نبيل حلمي لأنه يأتي من أحد منارات الثقافة والعلم.

وأضاف: "لن تبني الأمم ولن تتقدم إلا من خلال نهضة علمية وثقافية تقوم بها".

وأشار فايق، إلى أهمية دور المكتبة فيما تقوم به من أعمال تصب كلها في نشر الوعي ورفع قدرات الشباب.

وأعرب عن حزنه الشديد لاغتيال الإعلامية شرين أبو عاقلة: "جريمة مكتملة الأركان قام بها العدو الصهيوني لطمس كل صوت يعبر عن حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه".

وفى نهاية الحفل، تم منح الدكتور محمد فايق درع المكتبة تقديرًا لدوره الوطني في مختلف المجالات التي تقلدها، ودرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان وقدمه علاء شلبي رئيس المنظمة، ودرع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وقدمه عصام شيحة رئيس المنظمة باعتبار أن الوزير فايق أحد الآباء المؤسسين لحركة حقوق الإنسان في مصر والعالم.

وتم افتتاح ركن الوزير محمد فايق لمجموعة الإهداءات التي قدمها للمكتبة من الكتب والسيرة الذاتية.