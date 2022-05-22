الجوازات تواصل تسهيل خدماتها لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

استقبلت أقسام الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المختلفة على مستوى الجمهورية، عددًا من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها.

تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل جميع الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتواصل الإدارة العامة للجوازات، بإشراف اللواء يحيى عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع الوثائق، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.

وترصد الإدارة العامة، عددًا من الحالات الإنسانية من المترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة؛ لتقديم التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

وأكدت الوزارة، مواصلة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التسهيل على المترددين حال ترددهم على المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان، والتيسير على المترددين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتؤكد الوزارة مواصلة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل على المترددين حال ترددهم على المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.