حمزة الجمل يعقد جلسة تحفيزية مع لاعبي الإسماعيلي

اختتم فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تدريباته استعدادًا للقاء البنك الأهلي في الرابعة من عصر غد الأحد على ملعبه، لحساب منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ المران بجلسة تحفيزية عقدها الجهاز الفني مع اللاعبين لمطالبتهم بضرورة القتال في الملعب، وعدم التساهل طوال المباراة لضمان حصد الفوز الثالث على التوالي ومن ثم الصعود بجدول ترتيب المسابقة.

كما شدد الجهاز الفني خلال اجتماعه مع اللاعبين على أهمية إسعاد الجماهير التي تقوم بصفة مستمرة بدعم ومساندة الفريق الذي لا يقل بدون شك عن فرق المقدمة.

المران تخللته مجموعة من الجمل الفنية والخططية فضلًا عن تكليف مجموعة من اللاعبين بعدة تعليمات لتنفيذها في مواجهة الغد والتى ستسهم بشكل كبير في الحد من خطورة المنافس بجانب استغلال نقاط الضعف لديه في حصد الانتصار.

وأقيم في نهاية المران تقسيمة بين اللاعبين حرص خلالها الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل على إيقافها أكثر من مرة لإصلاح الأخطاء ومنحهم التعليمات الفنية سواء على صعيد التحرك أو التمركز.

وعلى هامش المران عقد حمزة الجمل المدير الفني اجتماعًا مع عبدالرحمن مجدي جناح وصانع ألعاب الفريق في إطار سلسلة الجلسات المستمرة التي يعقدها الجهاز الفني ككل مع لاعبيه سعيًا لتحفيزهم باستمرار وهو ما سيؤدي لاستعادة مستواهم المعتاد وسيكون له مردود إيجابي على نتائج الفريق.