مسؤول أمني إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة

كشف مسؤول سياسي إسرائيلي بارز، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة بشأن مقتل الصحفية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، التي اغتيلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء ما قبل الماضي.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عن نائب وزير الأمن الداخلي يوآف سيجلوفيتش، أن هناك تحقيقا يجري بشأن مقتل أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة في القدس المحتلة، التي قتلت الأسبوع الماضي، وبأن بلاده تحاول الاستفادة من تلك العملية حتى لا تتكرر مرة أخرى.

وأوضح يوآف سيجلوفيتش، أنه رغم أن الصورة تبدو سيئة، لكن بلاده بحاجة إلى مثل هذا التحقيق حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى، واستخلاص العبر من تلك التجربة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأكد المسؤول السياسي الإسرائيلي أن المسافة كبيرة بين مكان إطلاق الرصاص ومكان الصحفية شيرين أبو عاقلة، وهو ما استنتجته الشرطة الإسرائيلية، حتى الآن.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الأربعاء قبل الماضي، مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.

من جهتها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة «الجزيرة» شيرين أبو عاقلة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.