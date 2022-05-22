الصحة العالمية: تأكيد 92 إصابة بجدري القرود

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه تم تأكيد 92 إصابة بجدري القرود، مبينة في الوقت ذاته أن هناك 28 إصابة أخرى يجري التحقق منها في 12 دولة لا يعد هذا الفيروس متوطنا فيها.

وأشارت المنظمة في بيان لها أوردته قناة "فرانس 24" مساء اليوم الأحد، إلى اكتشاف المزيد من الإصابات "بجدري القرود" بينما توسع نطاق المراقبة في البلدان التي لا يوجد فيها المرض عادة.

وأضافت أنها ستقوم بتقديم المزيد من الإرشادات والتوصيات في الأيام المقبلة للبلدان بشأن كيفية الحد من انتشار "جدري القرود".

يأتي هذا في وقت ارتفعت فيه أعداد الإصابات بجدري القرود في أوروبا ومناطق أخرى، علما بأن جدري القرود هو نوع من الإصابة الفيروسية الأكثر شيوعا في غرب ووسط القارة الأفريقية.