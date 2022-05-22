تستعد النجمة العالمية كلاوديا كاردينالي لزيارة تونس في الفترة من 25 إلى 30 مايو الجاري، وذلك بدعوة من بلدية حلق الوادي ووزارة الشؤون الثقافية بالشراكة مع الجمعية الثقافية "صقلية الصغرى".

يتضمن برنامج الزيارة جولة في سيدي بوسعيد ومدينة تونس العتيقة والموقع الأثري بقرطاج، فضلا عن سهرة موسيقية في كنيسة "سانت أوجوستان وسانت فيدال" بإمضاء الفنان هيثم الحضيري.

كما ستنظم بلدية حلق الوادي بالمناسبة، حفل تدشين نهج كلاوديا كاردينالي في منطقة صقلية الصغرى بحلق الوادي يوم 29 مايو، تكريما النجمة التونسية الإيطالية.

وفي الاطار نفسه، ينظم مسرح الأوبرا والمكتبة السنمائية معرض صور وعرض شريط وثائقي "Siciliens d’Afrique: Tunisie terre promise" للمخرج مارشيلّو بيفانو Marcello Bivona ومن إنتاج Alfonso Campisi ألفونسو كامبيسي وذلك بمسرح الجهات بمدينة الثقافة.

وحسب بيان نشرته وزارة الشؤون الثقافية التونسية على صفحتها بموقع فيسبوك، فإن التظاهرة تهدف إلى تسليط الضوء على منطقة حلق الوادي من خلال بعث رسائل تعزز قيم التسامح والتعايش بين الثقافات والأديان، وتؤكد خصوصية حلق الوادي كمدينة منفتحة على الآخر، بالإضافة إلى تحفيز الشخصيات التي وُلدت في تونس على زيارتها والتعريف بها دعما للسياحة التونسية، وإبراز ثراء تراث حلق الوادي تونس بشكل عام.

يُذكر أن كلاوديا كاردينالي ولدت في حلق الوادي يوم 15 أبريل 1938 لأب إيطالي كان يقيم ويعمل في تونس، وفي سنّ السادسة عشرة فازت في مسابقة أجمل إيطالية في تونس، وجذب جمالها الأنظار وبدأت عروض التمثيل تصلها من منتجين لكنها اختارت طريقا آخر وقتها.

حتى نجح المخرج ماريو مونيشيلو في إقناع الشابة الجميلة وعائلتها للعودة إلى روما لتصوير فيلمها الأول سنة 1958 لتنطلق مسيرتها في عالم السينما.