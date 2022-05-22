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ضبط 64 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة .. وتنفيذ 53 ألف حكم قضائي

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 3 تشكيلات عصابية و64 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 53 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وشنت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت تلك الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 64 قطعة سلاح ناري، شملت المضبوطات 5 بنادق آلية، و11 بندقية خرطوش، و5 طبنجات، و43 فردا محليا، و57 طلقة مختلفة الأعيرة، و40 خزينة متنوعة، و138 قطع سلاح أبيض.

ونفذت الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام 53 ألف حكم قضائي متنوع.

كما ضبطت 3 تشكيلات عصابية ضموا 8 متهمين ارتكبوا 24 حادث متنوع ، و127 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 529 كيلو مخدرات، و24 متهم ومراقب هارب، و8 متهمين بالبلطجة، و311 دراجة نارية مخالفة، و28 ألف مخالفة مرورية.

كما تمكنت القوات من إعاة 21 سيارة مبلغ بسرقتها، وفحص 38 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 8 منهم.