ماليزيا تصادر تمائم وتماثيل مهربة من تايلاند

يصادر أفراد قوة العمليات العامة في ماليزيا عادة مواد مهربة واحتجاز مهاجرين غير شرعيين، خلال عملياتهم على طول الحدود مع تايلاند.



غير أنهم عثروا الليلة الماضية، وفقا لصحيفة " ذا نيوستريتس تايمز" الماليزية، على نوع مختلف من البضائع المهربة، وهو شيء لم يتعرض له موظفو وكالة إنفاذ القانون مطلقا في السنوات التي كانوا يحرسون فيها حدود البلاد مع تايلاند.



وقالت الصحيفة إن أفراد القوة صادرت مواد دينية، بما في ذلك تمائم وتماثيل وعقود مصنوعة من الذهب والفضة، تقدر قيمتها بحوالي 269 ألف رينجيت ماليزي (61 ألف دولار).



وقال حسن بصري أحمد صفر، قائد القوة بجنوب شرق البلاد إنهم "اكتشفوا بفحص الصناديق، 97 قلادة و9 تماثيل والعديد من قطع التمائم المصنع من الذهب والفضة".



وقال إن "المواد الأخرى المصادرة كانت زيوت صلاة ومواد دينية أخرى".



وقال حسن بصري إن التحقيق الأولي أظهر أنه تم تهريب المواد من تايلاند إلى ولاية كيلانتان الماليزية.