نائب: البوابة المصرية للحج تحمي المصريين من السماسرة والإعلانات الوهمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحد للحج، يهم قطاعا كبيرا من المصريين، لأنه يستهدف حماية قطاع كبير من الذين يقعون ضحية للسماسرة والإعلانات الوهمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة السياحة بشأن مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للحج.

وأشار إلى أن تنظيم الحج من خلال بوابة إلكترونية يجمع كل الهيئات المنوط بها تنظيم الفريضة والتنسيق بينهم وفرض عقوبات على المخالفين، يمثل حماية للمواطنين من الوقوع فريسة في يد أي مستغل.

وأوضح أن مشروع القانون لم يغفل كذلك العمالة الموسمية، التي تسافر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في العمل خلال أداء الفريضة.

ودعا النائب إلى ضرورة الترويج للبوابة الإلكترونية للحج، وأن يتم العمل بها بشكل جيد، لتحفيز المواطنين للتعامل معها.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالبنية التكنولوجية في مصر بكل القطاعات، من أجل القضاء على أزمة "السيستم واقع".