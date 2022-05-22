التحفظ على 4 أطنان أعلاف حيوانية قبل حجبها عن الأسواق في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، السبت، التحفظ على 4 أطنان أعلاف حيوانية، داخل مخزن، بدون ترخيص، مجهولة المصدر، وبدون مستندات، تم تخزينها لحجبها عن التداول في الأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومي.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات، بتهمة حجب سلع لرفع سعرها للتربح منها.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية، لحيازة كمية من الأعلاف، مجهولة المصدر، قبل حجبها عن الأسواق، بقصد رفع سعرها.

وبتقنين الإجراءات، ومداهمة المخزن، ألقي القبض على المدير المسئول عنه، وبتفتيشه عثر بداخله على 4 أطنان أعلاف حيوانية، بدون مستندات، مجهولة المصدر، وتم تخزينها لحجبها عن التداول في الأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومي.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.