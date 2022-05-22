علاء عبدالعال يكشف حقيقة رحيله عن إيسترن كومباني

قال علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي إيسترن كومباني، إنه راض عن المستوى الذي قدمه فريقه أمام سموحة بالمباراة التي جرت مساء اليوم بالدوري.

وأضاف علاء عبدالعال خلال تصريحات تليفزيونية، إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام فريق مميز، ولكن خبرة لاعبيه تسببت في عدم الحفاظ على تفوقه حتى نهاية اللقاء.

وعن تقارير رحيله قال: «تفاجأت ببعض التقارير التي تحدثت عن دخول إدارة نادي إيسترن كومباني، في مفاوضات مع أحمد كشري، لكن إدارة النادي نفت ذلك لي، وسنجتمع خلال الأيام المقبلة لبحث وضع الفريق، وفي النهاية أنا سعيد بما قدمته مع إيسترن كومباني».

وعن تأجيل مباراة الأهلي، أجاب :«النادي أعلن موقفه في بيان رسمي، وأكد استعداده على تأجيل اللقاء، والأمر حاليا بين يدي رابطة الأندية».