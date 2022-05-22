الصحة السورية تطلق حملة مكثفة للتطعيم ضد فيروس كورونا

أطلقت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، حملة وطنية مكثفة للتطعيم ضد فيروس كورونا تحت شعار (فرصة جديدة لنكون بأمان) وتستمر حتى 2 يونيو المقبل.

وفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الأحد، تستهدف الحملة جميع المواطنين فوق الـ18 عاماً في مختلف المحافظات عبر التوجه بشكل مباشر إلى المراكز المعتمدة في المشافي والمراكز الصحية والفرق الجوالة المزودة بمهمة رسمية.

وكانت مديرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة رزان الطرابيشي أكدت في تصريح سابق، أن الوزارة أمنت جميع مستلزمات الحملة وزودت الفرق الجوالة بحافظات حرارة لضمان حفظ اللقاحات بشكل آمن، مبينة أنه يشارك بالحملة نحو 7400 عامل صحي موزعين على 37 مستشفى و986 مركزاً صحياً و386 فريقاً جوالاً.

يشار إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بشكل كامل في سوريا وصل إلى 3 ملايين و400 ألف شخص منهم 51 ألف جرعة داعمة.