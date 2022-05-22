وزير الصحة الكويتي: وزراء الصحة العرب بصدد تنظيم مؤتمر طبي ألماني عربي

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قال وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد، اليوم الأحد، إن وزراء الصحة العرب بصدد تنظيم معرض ومؤتمر طبي ألماني - عربي مشترك ومشروع استراتيجية عربية للنهوض بالتمريض والقبالة وتعزيز تقنيات نقل الدم.

وشدد الوزير السعيد، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية كونا عقب اجتماع لوزراء الصحة العرب على هامش أعمال الدورة الـ75 لمنظمة الصحة العالمية على ضرورة تعزيز تعزيز الصندوق العربي للتنمية الصحية ودعم القطاع الصحي الفلسطيني والارتقاء به.

وأوضح أن جدول أعمال هذه الدورة تركز على مناقشة الأوضاع الصحية في الأراضي المحتلة وتقارير المتابعة عن تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماعات السابقة بما ينعكس لتطوير وتحسين القطاعات الصحية العربية.

وحول اجتماعات الدورة الـ75 لجمعية الصحة العالمية قال الوزير الكويتي إن اجتماعات هذه الدورة تعد الأهم والأكثر فاعلية بمنظمة الصحة العالمية لما تتضمنه من الملفات الصحية المهمة في العالم لا سيما في أعقاب جائحة فيروس كورونا.