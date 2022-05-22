علي شري يواصل مسيرة اللبنانيين في مهرجان كان بالسد

رغم الأزمات الاجتماعية والسياسية المستمرة، يواصل السينمائيين اللبنانيين مسيرة تواجدهم في المهرجانات السينمائية العالمية، وهذه المرة يشارك المخرج اللبناني علي شري وهو فنان تشكيلي معروف حاز مؤخرا على جائزة في البينالي الإيطالي، بمهرجان كان السينمائي بأول إخراج فيلم سينمائي طويل له وهو بعنوان: "السد" والذي يعرض بقسم أسبوعي المخرجين وينافس على جائزة الكاميرا الذهبية، التي تمنح للأعمال الأولى المميزة، ويكون جمهور المهرجان على موعد مع العرض الأول يوم 24 مايو.



وتدور أحداث الفيلم الذى تم تصويره بالسودان على خلفية الثورة السودانية 2018، ويتناول قصة ماهر أبو سلمى، من إقليم دارفور الذي يعمل موسميا بالقرب من سد مروي، شمال البلاد في معمل للطوب التقليدي الذي تغذيه مياه النيل يقضي أيامه في الوحل، بعيدًا عن أحبائه وفي عمل مرهق كل ليلة و كل مساء يتجول ماهر سراً في الصحراء لتشييد بناء غامض مصنوع من الطين، والخشب والبلاستيك.



وبينما ينتفض الشعب السوداني للمطالبة بحريته، بدأت الحياة تنبعث تدريجياُ في ذلك البناء الغامض ليبدأ خلقه ببطء في اتخاذ حياة خاصة به.الفيلم بطولة ماهر الخير و

قام بكتابة الفيلم جيفروي جريسون ، بالتعاون مع برتراند بونيلو.



ويتبنى علي شري اللغة السينمائية الواقعية في هذه الحكاية السياسية حيث يعكس صعود الشعب السوداني كدافع للشخصية الرئيسية نحو التحرر عرضت أفلام شيري القصيرة The Disquiet (2013) و The Digger (2015) في عدد من المهرجانات بما في ذلك برلينالة وتورنتو وروتردام.



وهو فنان مشهور، ومقيم في المعرض الوطني للمملكة المتحدة في لندن، وهو يشارك في بينالي البندقية هذا العام، وقد عُرضت أعماله في متحف جوجنهايم والمتحف البريطاني ومركز بومبيدو.