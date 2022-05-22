جنايات بنها تقضي بتأجيل محاكمة متهم بقتل شقيقه وإشعال النيران بجثته بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين رئيس الدائرة السابعة وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومدحت مجدي مكي، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا، بتأجيل المتهم فيها ترزي بقتل شقيقه وإضرام النيران فيه لجلسة اليوم الثانى من شهر يوليو لإيداع التقرير الخاص باللجنة الثلاثية الصادر من مستشفى الصحة النفسية.

وتضمن أمر الإحالة بالقضية رقم 687 لـ2021 جنايات قها، والمقيدة برقم 3148 كلى شمال بنها، والمتهم فيها "م. ع"، 36 سنة، ترزي حريمي، بقيامه بقتل شقيقة "ح. ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم، وأعد لذلك "جالون ممتلئ بمادة قابلة للاشتعال" وذلك على إثر مشاجرة بينهما، وعقب مقابلته بالشارع عقب انتهاء تلك المشاجرة قام بسكب تلك المادة عليه، واشعال النيران فيه، وتم نقله للمستشفى على إثر ذلك حتى لقى وفاته المنيه.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم أمام النيابة العامة، بارتكابه الواقعة، معللا ذلك بقيام شقيقه "المجني عليه" بالتشاجر معه وسبه هو وزوجته لمدة عشر سنوات، ولذلك قرر الخلاص منه لكثرة افتعال المشاكل معه.

وتعود أحداث الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من قسم شرطة قها، بوفاة شخص على يد شقيقه بدائرة القسم.

جرى الانتقال لمكان الواقعة، وتبين قيام المتهم بإضرام النيران فى شقيقه على إثر خلافات بينهما، وجرى نقله للمستشفى حتى لقى مصرعه فور وصوله، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.