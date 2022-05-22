رئيس المكتب السياسي لحماس: سنواجه مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس بكل الإمكانيات

توعد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الأحد، بمواجهة "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية في القدس "بكل الإمكانيات".

وقال هنية، في كلمة مسجلة خلال مؤتمر في غزة: "نحذر الاحتلال الإسرائيلي من الإقدام على خطوة اقتحام المسجد الأقصى في 29 من الشهر الجاري، أو الإقدام على تنظيم مسيرة الأعلام التي مزقتها صواريخ المقاومة العام الماضي".

وأضاف :"قرارنا واضح اننا سنواجه بكل الإمكانات ولن نسمح مطلقًا باستباحة المسجد الأقصى أو بالعربدة في شوارع القدس أو الضفة الغربية وندعو الشعب الفلسطيني إلى الاستعداد والبقاء على كامل الجهوزية".

وانعقد المؤتمر تحت عنوان (سيف القدس.. وحدة الوطن والشعب) بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لحرب إسرائيل على قطاع غزة في الفترة من 10 إلى 21 مايو 2021 بعد موجة توتر في القدس واحتجاج فلسطيني على مسيرة الأعلام الإسرائيلية.

ومن المقرر تنظيم مسيرة الأعلام يوم الأحد المقبل في ذكرى ما تعتبره إسرائيل "توحيد القدس" بإحياء ذكرى استكمال سيطرة إسرائيل على المدينة واحتلال الجزء الشرقي منها خلال حرب يونيو عام 1967.

من جهته، أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة خلال المؤتمر، على الإصرار الفلسطيني على الدفاع عن المسجد الأقصى والقدس بما في ذلك التصدي لمسيرة الأعلام.

وقال النخالة إن "القدس عاصمتنا الأبدية والمسجد الأقصى قبلة جهادنا وما يجري من محاولات تهويد المسجد لن نقبل به حتى لو ذهبنا للقتال كل يوم ".

وأضاف: "أمامنا فرصة تاريخية لتصعيد المقاومة بكل ما أوتينا من قوة والشعب الفلسطيني ومقاومته طور وسائل قتالية فاعلة لم تكن متوفرة لديه من قبل رغم الحصار الجائر".

كما حذرت غرفة العمليات المشتركة للفصائل المسلحة في غزة في بيان تلاه ناطق باسمها، من تداعيات تنظيم مسيرة الأعلام في القدس.

وقال البيان إن "ممارسات الاحتلال في كافة المدن المحتلة والقدس على وجه الخصوص وما يجري فيها من انتهاكات مستمرة فضلا عن الدعوات الساقطة لاقتحام المسجد الأقصى عبر مسيرة الأعلام أسباب تدفعنا للوقوف عندها بحزم وإصرار".

وأضاف أن "الشعب الفلسطيني لن يسمح بكسر قواعد الاشتباك والعودة لمربع الاستفزازات التي قلنا فيه كلمتنا بكل قوة والمقاومة ستواصل إعدادها وتجهيزها لمعركة التحرير الشاملة".