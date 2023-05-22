شنت الإعلامية لميس الحديدي هجومًا حادًا على الفنان محمد رمضان، على خلفية أزمة صور الأخير، التي أثارت حالة من الجدل عقب نشرها على حسابه بموقع «فيسبوك».



ووجهت حديثها إلى "رمضان" خلال برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، قائلة: «عندنا أزمة دولار، أنت يعني بتشحت علينا، ولا بتقول للدولة أنا اللي هجبلكم الدولارات، أنت بتعاير البلد وبتقول للحكومة؛ أنا اللي هجبلكم الدولارات».



وأضافت: «هو لا يتحدث مع الناس؛ يعتبر نفسه فوق أعلى من الكل، وبالتالي غير مهتم بأحوالهم، لو كان مهتم بالناس كان اهتم يا حرام بالطيار اللي قهره لحد ما مات ورفض يدفع له فلوسه، أنا معرفش عايش بضميرك مستريح إزاي بهذه السعادة بعد فصل شخص من عمله، وقهره حتى التسبب في وفاته».



وتابعت: «أنت تتباهي بالدولارات، يا سيدي اللي إداك يدينا، واللي أعطاك يعطينا، وربنا هيفتح على البلد والوضع هيتحسن».



وتوجهت بسؤالها لإدارة الجمارك بمطار القاهرة، قائلة: «هل أفصح محمد رمضان عن هذا الكم من الدولارات أثناء دخوله الصالة 4 طيران خاص، أنا بسأل عن الإفصاح بما أنه معاه شوًّالات دولارات».



* لميس الحديدي ومحمد رمضان.. عداوة ناشبة منذ 9 سنوات



في فبراير الماضي، أعربت الإعلامية لميس الحديدي عن سعادتها بصدور حكم ضد الفنان محمد رمضان وتغريمه 300 ألف جنيه، لصالح زوجها الإعلامي عمرو أديب، في تهمة سبّه وقذفه.



ونشرت لميس عبر حسابها "تويتر"، صورة للحكم، وعلّقت قائلةً: "الأول.. الحكم في قضية عمرو أديب ومحمد رمضان".



وفي أبريل عام 2021، نشرت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، تغريدة عن أزمة زوجها عمرو أديب مع رمضان، عبر حسابها الشخصى عبر موقع "تويتر"، معلقة: "لما تكون مغرور وتافه وغبي ومحدث نعمة.. توليفة غير مسبوقة بصراحة".



يأتي ذلك بعدما شن أديب، هجوما حادا على رمضان بعد تجاوز الأخير في حقه، معلناً أنه قرر رفع قضية من خلال المحامي الخاص به طارق جميل سعيد لمقاضاة رمضان.



وقال أديب، في برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر: "الإنسان اللي مش متربي نعمة، وأنت لو مش متربي فيه اللي يربيك، وفي ناس حظها وحش وأنها تعودت تأخذ الحياة بوشها، وبيحسوا أنهم مسنودين".



في عام 2020، انتقدت الحديدي إقامة رمضان حفل زفاف شقيقته في إحدى الفيلات على الطريق الصحراوي بدون إجراءات احترازية وقت أزمة كورونا، قائلة: "أنا بحب محمد رمضان فنيا، هو ممثل جيد وشايفة الناس بتحبه وناس كتير شايفاه نمبر 1، لكن مشهد زفاف شقيقته اليوم لا يجعله كذلك".



وتابعت الحديدي عبر برنامجها "القاهرة الآن" آنذاك على فضائية "العربية الحدث": "ألف مبروك للعروسة مش عاوزة أنكد عليكي يوم فرحك، بس مشهد الفرح سيئ وأنت بتقول أنت نمبر 6 وتردد دائما الثقة في الله نجاح لكن الثقة في الله تكون مع الضوابط ومراعاة الناس واحترامهم، أنت كدة قررت تقول للناس أمشوا من غير كمامات وبتخالف تعليمات الدولة وإجراءاتها الاحترازية".



في عام 2014، تصالح الفنان محمد رمضان مع لميس الحديدي، بعد نشوب خلافات حادة بينهما وشنها هجوما عنيفا عليه بسبب أفلامه الأخيرة، التي رأت أنها "تدعو للعنف والبلطجة".



ووقتها نشر محمد رمضان صورته مع لميس الحديدي على صفحته الشخصية "فيسبوك"، قائلا: "صافي يا لبن".