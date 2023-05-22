 الآلية الثلاثية ترحب بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان - بوابة الشروق
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الآلية الثلاثية ترحب بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان

أ ش أ
نشر في: الإثنين 22 مايو 2023 - 4:10 م | آخر تحديث: الإثنين 22 مايو 2023 - 4:10 م

رحبت الآلية الثلاثية "المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وهيئة إيقاد"، بتوقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم السبت الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار وترتيبات إنسانية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت الآلية الثلاثية أهمية احترام وقف إطلاق النار بهدف تسهيل إيصال المساعدات إلى أكثر من 25 مليون سوداني في حاجة ماسة إلى المعونة - أي أكثر من نصف سكان السودان.

وحثت الآلية الطرفين على الالتزام بوقف إطلاق النار الذي بدأ اليوم، داعية المجتمع الدولي بأسره والجهات الفاعلة الإنسانية إلى توحيد جهودها بشكل عاجل لدعم الشعب السوداني خلال هذه الأوقات الحرجة.

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