الفاو: مزارعو واحة قصور فجيج المغربية أنتجوا سلالات بذور تلائم الظروف المحلية

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إن سكان واحة قصور فجيج في المغرب، يمارسون نوعين من تربية الماشية، فهم إما يقومون بتربية حيواناتهم داخل منازلهم وحول حزوز النخيل، أو يتعاقدون مع مجموعات البدو المجاورة من أجل تربيتها ورعايتها مع حيواناتهم.

وقد استفاد المزارعون من التنوع البيولوجي الطبيعي فيها وتمكنوا من إنتاج أصناف من البذور أو سلالات الحيوانات المتكيفة مع مختلف الظروف المحلية، استنادًا إلى انتقاء اختباري للنباتات والحيوانات على مر آلاف السنين. ويتبع الرعاة نمط حياة كثير التنقل معتمدين على سلالات أصلية من الخراف، مثل سلالة الدمان التي تتسم بصغر حجمها وملاءمتها للبيئة المحيطة، فيرتحلون حيثما وجد الغذاء من أجل رعي حيوانات الصحراء.

وتمثل منتجات الحيوانات، بما فيها اللحوم والصوف والجلود والقرون، الركيزة الأساسية التي تستند إليها سبل عيش البدو القاطنين في واحة فجيج. ونظرًا إلى الظروف المناخية الصعبة في الصحراء، يقوم المزارعون بتخزين تلك المنتجات من فائض سنوات الوفرة.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة اليوم، يدعو إلى رسم استراتيجية مستقبلية "من أجل صون بعض من أكثر نظمنا الزراعية والغذائية الحيوية والهشة أيضًا، فهناك احتمال كبير بأنّ استراتيجيتكم ستشبه إلى حد كبير برنامج نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية، الذي أعدته الفاو، فهذه المناطق الفريدة تحافظ على تقاليد هامة مارسها الإنسان من أجل الاستدامة والعيش بتناغم مع الحيوانات والطبيعة".

وأوضح التقرير أن النظم الإيكولوجية الصحية والمفعمة بالحياة، بما فيها النباتات والحيوانات التي نعيش معها، تتسم بأنها لا غنى عنها في حياتنا واحتياجاتنا اليومية مثل المياه والغذاء والدواء والمأوى والطاقة. وإنّ المناطق التي حددتها المنظمة على أنها من نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية هي أماكن دام فيها ذلك التعايش وازدهر على مر القرون، بل والألفيات أيضًا، ومنها الواحة المغربية.