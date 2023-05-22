روى أحمد العطار محامي الرسام الروسى جورج كوراسوف، رد موكله على اتهامه بالسرقة من الحضارة الفرعونية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ملفات» على قناة «هي»، مساء الأحد، إن موكله ردّ على اتهامه بالسرقة من الحضارة المصرية، متابعا: «(الرسام الروسي) قال إن الحضارة المصرية هي منبع الحضارات فلو افترضنا صحة كلام (غادة والي) فإنّ الحضارة المصرية هي أم الحضارات ولا يحق لي كفنان روسي أو فنان تشكيلي أن أتجاهل هذه الحضارة، وأن يكون لي شرف نقل الحضارة المصرية وإظهارها للعالم أجمع».

وتابع: «كل لينك (رابط) بينزل عن الموضوع بيتم إرساله للرسام الروسي.. وهو سعيد جدا منذ أن أخذ الموضوع صدى واسعا».

كما تحدث المحامي، عن تفاصيل تدليس قناة تابعة لجماعة الإخوان ضد موكله، قائلا إن قناة فضائية تواصلت مع الفنان الروسي، وأبلغته بأنها قناة مصرية تبث من العاصمة البريطانية لندن.

وأضاف أن موكله استجاب للقناة الفضائية وجاوب على الأسئلة التي طُرحت عليه بُحسن نية، مشيرا إلى أن ما جرى يمثل تدليسا على موكله من قِبل القناة الإخوانية، التي تعاملت مع الملف من شق سياسي.

وأشار إلى أنّه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد القناة الإخوانية، موضحا أنه يتواصل بشكل يومي مع موكله.