مستشار الدعم السريع يرد على أنباء مقتل حميدتي ونائبه

قال حافظ الزين مستشار قائد قوات الدعم السريع، إن قائد هذه القوات المتمردة محمد حمدان دقلو "حميدتي" يقود المعارك بنفسه في أم درمان وبحري والخرطوم.

ونفى الزين، خلال تصريحات متلفزة، ما يتردد حول وفاة قائد قوات الدعم السريع أو إصابته، كما نفى أيضا ما يتردد عن وفاة أو إصابة القائد الثاني للقوات عبد الرحيم دقلو، مؤكدًا أنه يتنقل بين القوات لقيادة المعارك، كما نقلت وكالة «سبوتنيك».

وصرح مستشار قائد قوات الدعم السريع بأن القوات لن تخرج من المواقع التي سيطرت عليها منذ اندلاع القتال في 15 أبريل الماضي.

وادعى أن قوات الدعم السريع تتمركز بشكل قانوني لحماية المستشفيات وتقدم خدمات للطواقم الطبية في المستشفيات ولسكان العاصمة، قائلًا إن ما يتردد غير ذلك هو "فرية" للنيل من الدعم السريع، على حد زعمه.

وتسببت المعارك في السودان منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة.