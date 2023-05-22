رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق يرغب في الاستمرار بقيادة حزبه رغم السن والمرض

قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، إنه يرغب في الاستمرار في قيادة حزب "فورزا إيطاليا" المحافظ، وهو أحد أحزاب الحكومة الائتلافية اليمينية في إيطاليا، على الرغم من مرضه وتقدمه في السن.

وقال برلسكوني، 86 عاما، لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، اليوم الإثنين، إن قيادة الحزب لم تكن "بمفردها" خلال فترة إقامته في المستشفى، والتي امتدت إلى 45 يوما.

وتابع برلسكوني: "وهم لن يكونوا بمفردهم لأنني بالطبع سأستمر في تولي مسئولياتي بشكل كامل كمؤسس ورئيس فورزا إيطاليا كما كنت أفعل دائما".

وقدم برلسكوني إعلانا غامضا إلى حد ما بشأن تجديد الحزب، قائلا إن التعهد الرئيسي لحزب فورزا إيطاليا كان تجديد السياسة الإيطالية بشكل كامل، و"لكن لكي يكون التجديد موثوقا، يجب أن نجدد أنفسنا أولا".

ولم يتضح بعد من الذي سيتولى قيادة الحزب، حال ابتعاد برلسكوني عن قيادته- بسبب الوفاة على سبيل المثال- وقد تجنب حتى الآن إيجاد خلفاء محتملين.

وخرج برلسكوني من المستشفى يوم الجمعة الماضي. وكان قد نقل إلى المستشفى في بداية أبريل الماضي لتلقي العلاج من التهاب رئوي وكان يتلقى العلاج أيضا من مرض سرطان الدم.

وظل في الرعاية المركزة لنحو أسبوعين والآن، وعلى الرغم من تحسنه، قال "لقد كان الأمر صعبا، لكنني كنت واثقا دائما".