الداخلية: ضبط 79 قطعة سلاح ناري و202 كيلو مخدرات خلال يوم

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واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 79 قطعة سلاح ناري، وشملت المضبوطات: "10 بنادق آلية، و18 بندقية خرطوش، و6 طبنجات، و44 فردا محليا، و166 طلقة مختلفة الأعيرة، و10 خزن متنوعة، و162 سلاحا أبيضَ".

ونجحت الحملات في ضبط تشكيل عصابي ضم 4 متهمين ارتكبوا 4 حوادث متنوعة، وتنفيذ 60 ألف حكم قضائي متنوع.

وضبط الأجهزة الأمنية 262 قضية مخدرات بإجمالي 202 كيلو مخدرات، وضبط 29 متهما ومراقبا هاربا، و15متهما بالبلطجة، و189 دراجة نارية مخالفة، و21 ألف مخالفة مرورية.

وشملت الحملات فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.