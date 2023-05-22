جمهورية صرب البوسنة تعلن استعدادها سداد قيمة الغاز الروسي بالروبل

عبرت جمهورية صرب البوسنة، عن استعدادها لسداد قيمة الغاز الروسي المستورد بالروبل.



ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء، اليوم الاثنين، عن دوسكو بيروفيتش، رئيس مكتب جمهورية صرب البوسنة "صربسكا" في روسيا، خلال مقابلة أجرتها معه، إن الجمهورية التابعة للبوسنة والهرسك، والتي تتمتع بالحكم الذاتي، على استعداد لسداد قيمة الغاز الروسي بالروبل.



وقال بيروفيتش، إن "جازبروم (الروسية) تمدد العقد الرئيسي كل عام، لذا نحصل على السعر، وهو في الواقع، سعر السوق، لكن بالصيغة القديمة، ونحن مستعدون للسداد بالروبل، هذه مسألة فنية بالطبع، نشهد اليوم صعوبات في السداد بسبب تأجيل عمليات التحويل عبر البنوك المراسلة".



وكانت شركة "جاز-ريس" المملوكة لحكومة جمهورية صرب البوسنة، قد مددت العقد لتوريد الغاز الطبيعي مع شركة جازبروم، بدءا من الأول من يونيو المقبل.



ووفقا لريا نوفوستي، أشار وزير طاقة الجمهورية، إلى أن بنيالوكا راضية تماما عن الاتفاقيات المتعلقة بسعر الغاز وآليات التوريد، وأشار إلى أن السعر "يبلغ حاليا 290 دولارا لكل ألف متر مكعب أو أعلى بقليل"، وأنه سيتم تعديله كل 3 أشهر.



ويبلغ متوسط الاستهلاك السنوي للغاز الطبيعي لصربسكا، وفقًا لوزارة الطاقة، حوالي 50 مليون متر مكعب في السنوات القليلة الماضية.