إيهاب الطماوي: لم نقترب من الدستور خلال جلسة مناقشة قانون انتخابات المجالس المحلية

قال إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، إن جلسات اليوم الخاصة بالمحور السياسي، كانت بها مشاركة هائلة من كافة القوى السياسية والخبراء وممثلي الأحزاب، وشهدت تنوعً غير عاديًا لأول مرة في جلسات الحوار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي خيري رمضان، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، أنه امتدادًا للأسبوع الأول والثاني للحوار الوطني كان الحضور كثيفًا، ولجنة الأحزاب السياسية تحدث بها أكثر من 120 متحدث على مدار 8 ساعات ولم يكن بهما استراحة إلا لمدة نصف ساعة.

ولفت إلى أن هناك آراء كثيرة طُرحت خلال جلسة المحور السياسي، فالبعض يرى وضع قانون متكامل جديد للأحزاب السياسية، والبعض الآخر يرى إدخال تعديلات على القانون القائم فيما يتعلق بقبول التبرعات والدعم المالي للحزب وزيادة اختصاصات لجنة شؤون الأحزاب السياسية المُشكلة من شيوخ قضاة مصر، وفريق ثالث يرى أن القانون الموجود ليس به مشكلات تعوق الأحزاب.

وأشار إلى أن لجنة المحليات كان بها مناقشات مطولة على مدار جلستين، عن مشروع قانون لتنظيم انتخابات المجالس المحلية في ضوء الصعوبات الموجودة في نص المادة 180 بالدستور التي تتحدث عن تمييز إيجابي بنسبة 50% للعمال والفلاحيين وربع للمرأة وربع للشباب مع تمثيل لذوي الإعاقة والمسيحيين.

ونوه بأنه لا يوجد كلام في الدستور أو ما يمس الأمن القومي والسياسة الخارجية للبلاد.

وانطلقت ثاني جلسات المحور السياسي للحوار الوطني، اليوم الأحد، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث تناقش لجنة المحليات على مدار جلستين قضية «قانون المجالس الشعبية المحلية».

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع قضايا اللجنة التي تضم قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلى قضية «الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب».

