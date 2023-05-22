الولايات المتحدة ترفع شرط التطعيم ضد كورونا للمسافرين الوافدين

رفعت السلطات الأمريكية بعض الشروط المفروضة للحد من فيروس كورونا، حيث كان يلزم كل المسافرين المتجهين إلى الولايات المتحدة إظهار إثبات التطعيم ضد فيروس كورونا، لكن البلاد انضمت إلى الكثير من الدول الغربية حيث لم يعد الشرط المتعلق بالجائحة يطبق.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، رفع شرط التطعيم ضد كوفيد للمسافرين الدوليين الذين يدخلون الولايات المتحدة اعتبارا من 12 مايو.

وقبل ذلك لم يكن يسمح سوى للملقحين بالكامل المسافرين جوا بالدخول، وكان هناك استثناءات في حالات نادرة .

وبمجرد الخروج من المطار، لم يعد هناك أي قيود متعلقة بالجائحة أو بشرط ارتداء الكمامات حاليا في البلاد.

غير أن السفر للولايات المتحدة، لايزال ليس خاليا من المتاعب بالكامل.

وبالتالي إذا أراد أي شخص زيارة البلاد بجواز سفر أجنبي، فهو بحاجة إلى تأشيرة أو التقدم بطلب عبر الإنترنت من أجل النظام الإلكتروني لتصريح السفر (إي اس تي ايه).

وفي مايو 2022، رفع المسئولون الأمريكيون أسعار طلب النظام الإلكتروني لتصريح السفر من 14 دولارا إلى 21 دولارا، بعدما أعادت الولايات المتحدة الفتح أمام المسافرين بعد عام ونصف من غلق الحدود أمام السياح خلال الجائحة.

وبمجرد الحصول على تصريح السفر الإلكتروني يكون صالحا لعامين أو حتى انقضاء جواز السفر المحدد.

وهذا يعني أنه في حال كان المسافر يمتلك تأشيرة إلكترونية (إيه أس أتي إيه) من رحلة سابقة للولايات المتحدة في العامين الماضيين، فربما لايزال بإمكانه استخدامها.