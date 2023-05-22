الصحة توجه 10 نصائح للحجاج خلال سفرهم

وجهت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها على "فيسبوك" 10 نصائح للحجاج والمعتمرين إلى بيت الله الحرام.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار الإجراءات التي يجب اتباعها خلال رحلة الحج قبل السفر وهي:
1- الحرص على تلقي التطعيمات اللازمة التطعيم ضد الالتهاب السحائي.
2- تلقي التطعيمات اللازمة ضد فيروس كورونا.
وأكد عبدالغفار أنه خلال السفر يجب علي الحجاج اتباع الآتي:
1-تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.
2-الحرص على ارتداء الكمامة بشكل مستمر.
3- تنظيف اليدين باستمرار، واستخدم الماء والصابون أو محلول الكحول لتعقيم اليدين .
4- عدم تتبادل الملابس والأغراض الشخصية مع الآخرين.
5- تأكد من استخدام أدوات نظيفة لقص الشعر عند التحلل من الإحرام .
6-استخدم سجادة الصلاة الخاصة بك .
7-تجنب العناق أو التقبيل .
8-تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة واستخدم شمسية .
9- الاهتمام بالتغذية الصحية السليمة (تغطية الأغذية بصورة جيدة وعدم تعريضها للغبار والحشرات - تناول أغذية طازجة مع الخضروات والفواكه - شرب المياه بكثرة).
10- وطوال فترة الرحلة راقب صحتك جيدا واستشر البعثة الطبية إذا شعرت بأي حالة مرضية.