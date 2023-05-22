الصحة توجه 10 نصائح للحجاج خلال سفرهم

على لسان محاميه.. الرسام الروسي يرد على اتهامه بالسرقة من الحضارة الفرعونية

عمرو أديب عن مشروعات الطرق: في الأول بنسمع كلمة مستائين وفي الآخر محدش بيصبح على مصر