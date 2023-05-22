الجزائر: اقتحام مسئول إسرائيلي المسجد الأقصى انتهاك فاضح ومتكرر للقانون الدولي

أدانت الجزائر بأشد العبارات إقدام مسؤول بسلطة الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى الشريف، تحت حماية قوات الاحتلال، مشيرة إلى أنه انتهاك فاضح ومتكرر للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وجددت الجزائر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم الاثنين، استنكارها لهذه الممارسات الاستفزازية التي تأتي في أعقاب سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على الشعب الفلسطيني، وحقوقه الشرعية غير القابلة للتنازل.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة تجاه تصعيد الاحتلال الإسرائيلي وتعنته في الاعتداء على الشعب الفلسطيني.

وأكدت الجزائر تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق وموقفها الثابت المناصر له في سبيل استرجاع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.