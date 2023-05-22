مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني: البيروقراطية ترفض ثقافة الحياة الحزبية

قال النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات الحوار الوطني، إن معظم ملفات المحور المجتمعي شهدت توافقًا كبيرًا، متوقعًا صدور مخرجات لبعض القضايا كل 3 أسابيع أو شهر.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كلام في السياسة»، تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الحياة الحزبية في مصر شهدت تراكمًا للخبرات؛ لكن مشكلتها تكمن في تدخل السلطة ومن حولها في شئونها.



ونوه أن القانون يمنع تقلد الشخص لمنصب له علاقة بالبنك المركزي إذا كان منتميًا لأحد الأحزاب، قائلًا إن الأسر المعبرة عن مواقف سياسية غير مسموع بوجودها داخل الجامعات، منذ 2013 لأسباب يتفق مع جزء كبير منها.



وناشد عودة تلك الأسر حتى يتمكن الطلاب والشباب من ممارسة العمل السياسي والديمقراطية في المدارس والجامعات، وتحديد الفارق بين الأحزاب المختلفة.



وأشار إلى أن بعض الأحزاب السياسية ليس لها سوى مقر واحد في العاصمة؛ بسبب عدم امتلاكها نفس فرص الانتشار الجماهيري لأحزاب أخرى، منوهًا أن البعض يمنع من إقامة معرض لبيع السلع الغذائية أو إقامة فاعلية شبابية في مراكز الشباب وقصور الثقافة.



وذكر أن البيروقراطية لا تعرف ثقافة الديمقراطية وترفض ثقافة الحياة الحزبية، لافتًا إلى أهمية تعزيز الحياة السياسية وثقافة الديمقراطية والانتخابات داخل كل مواقع الدولة المصرية.



ولفت إلى أن وجود حياة سياسية تسمح للأحزاب بالحركة وتنظيم فعالياتها في مراكز الشباب والجامعة وكل المواقع، يمنع وقوع أزمة في تمويل تلك الأحزاب؛ لأن الكثيرين في المجتمع يدعمون الحياة الحزبية لو كانت مفيدة للدولة المصرية.