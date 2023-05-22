السويد: السجن مدى الحياة لأربعة مدانين بإعدام عضو بحزب العمال الكردستاني

قضت محكمة في السويد اليوم الاثنين، بسجن أربعة أشخاص مدى الحياة لتورطهم في قتل عضو سابق مشتبه في انتمائه لحزب العمال الكردستاني.

وقالت محكمة مقاطعة سودرتورن في مدينة هودينجه، جنوب ستوكهولم، اليوم الإثنين، إن عملية القتل كانت إعداما مباشرا لشخص أعزل وغير مرتاب في أي شيء.

كما قضت المحكمة بإبعاد ثلاثة من المدانين من السويد مدى الحياة.

وبرأت ساحة متهمين اثنين آخرين، ونفى الرجال الستة جميعا تورطهم في الجريمة.

ولقي الرجل 47 عاما، حتفه جراء إطلاق الرصاص عليه في منطقة سكنية في هودينج في نوفمبر 2021.

وذكرت وسائل إعلام سويدية في وقت لاحق وجود صلات للضحية بحزب العمال الكردستاني المحظور والدولة التركية.

ووصفت صحيفة افتونبلاديت، في إشارة إلى شهادة الشاهد الرئيسي في القضية، الضحية بأنه "منشق عن حزب العمال الكردستاني" استأجرته الدولة التركية لقتل أكراد آخرين في السويد.

وعندما أخفق القاتل التركي المأجور ، الذي كان يعيش في البلاد منذ عام 2015، في تنفيذ عمليات القتل المكلف بها ، لقي هو نفسه حتفه، على يد "فرقة قتل".

ومع ذلك، أكدت المحكمة، بالإشارة إلى التقارير، على أنه لا يمكن تحديد دافع واضح للقتل.