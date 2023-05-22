حقق حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم في اليونان انتصارا ساحقا في الانتخابات البرلمانية، أمس الأحد، لكنه لم يتمكن من الفوز بأغلبية مطلقة في التصويت الذي هيمنت عليه أزمة تكلفة المعيشة، وفضيحة التنصت على الاتصالات الهاتفية، وحالة الغضب بشأن حادث تصادم القطار الأكثر دموية في البلد على الإطلاق.

ومع فرز أكثر من 99% من الأصوات، تجاوز رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس كافة التوقعات بحصوله على أكثر من 40% من الأصوات في نتيجة وصفها بـ"زلزال سياسي"، بحسب شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

وتكبد منافسه الرئيسي حزب سيريزا اليساري برئاسة أليكسيس تسيبراس خسائر كبيرة، حيث حل ثانيا بنسبة 20% فقط من الأصوات.

ومع ذلك، لم يحقق ميتسوتاكيس ما يكفي من الأصوات لتأمين حكومة حزب واحد. فيما أجري التصويت بموجب نظام تمثيل نسبي جديد يتطلب تحقيق عتبة حوالي 45% من الأصوات.

وستمنح رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو الأحزاب الثلاثة الكبرى، وهي: الديمقراطية الجديدة وسيريزا وحزب باسوك الاشتراكي، مهلة 3 أيام لكل منها لتشكيل حكومة ائتلافية، بالرغم من أن ميتسوتاكيس ألمح بالفعل إلى عدم اهتمامه بمشاركة السلطة.

وقال ميتسوتاكيس أمام أنصار حزب الديمقراطية الجديدة الذين احتشدوا أمام مقر الحزب في أثينا: "بلا شك، الزلزال السياسي الذي حدث اليوم يدعونا جميعا لتسريع العملية من أجل التوصل إلى حل نهائي بشأن الحكومة حتى يتمكن بلدنا من أن يحصل على يد خبيرة على رأسه في أسرع وقت ممكن".

وحال فشل في تشكيل ائتلاف، ستؤدي حكومة تصريف أعمال اليمين، وسيجرى تصويت ثاني نهاية الشهر المقبل أول مطلع يوليو. وستعقد تلك الجولة بموجب قواعد مختلفة تتطلب من الحزب الفائز تحقيق 37% فقط من الأصوات.

وأشارت "سي.إن.إن" إلى أن اليونانيين توجهوا إلى صناديق الاقتراع واضعين مستقبل الاقتصاد وأحوالهم المالية المتعثرة في صدارة أولوياتهم.

وركزت حملة حزب الديمقراطية الجديدة على تعافي ناجح للاقتصاد منذ وصوله إلى السلطة عام 2019 حيث صور ميتسوتاكيس على أنه "الأيدي الأمينة" لتعزيز النمو.

وقال ميتسوتاكيس لـ"سي.إن.إن" خلال الحملة الانتخابية: "الأرقام تتحدث عن نفسها. كنا متأخرين عندما تعلق الأمر بالنمو في 2019، والآن نحن أحد أفضل الاقتصادات أداء في منطقة اليورو".

وشهد اقتصاد اليونان تحولا مذهلا خلال العقد الماضي، وهو الآن على شفا العودة إلى درجة الاستثمار بالسوق العالمية للمرة الأولى منذ فقدانه القدرة على الوصول إليها في 2010.

وأشارت "سي.إن.إن" إلى أنه بالرغم من أهمية الأمر للانتخابات، لم يشعر العديد من اليونانيين الذين يصارعون التضخم المرتفع وتكلفة المعيشة بتلك المكاسب المالية التي حققها البلد.

وأدت الأزمة المالية خلال العقد الأول من عام 2010 تراجع إجمالي الناتج المحلي للبلد بمقدار الربع، وسجلت الرواتب والمعاشات انخفاضا كبيرا مما دفع بالآلاف إلى حافة الفقر.

من جهته، طلب زعيم المعارضة الرئيسية أليكسيس تسيبراس، الذي جاء إلى السلطة عام 2015، بفرصة ثانية.

وقال المحلل السياسي بيتروس يوانيدس: "لم يصوت اليونانيون وهم يشعرون بالتفاؤل. لم يعد أي من الحزبين جديدان على المشهد. كانا في الحكومة خلال العشرة أعوام الماضية".

وأضاف: "في عام 2015 صوت اليونانيون من أجل التغيير، ورئيس وزراء جديد أليكسيس تسيبراس، وكان هناك أمل في ذلك".

وتابع: "في انتخابات 2019، كان هناك رغبة في العودة إلى الاستقرار، مجددا مع رئيس وزراء للمرة الأولى، كيرياكوس ميتسوتاكيس".

ومضي قائلا: "في هذه الانتخابات(الحالية)، الأحزاب والقادة معروفين، وكذلك أوجه قصورهم الملحوظة".

وأشارت "سي إن إن" إلى أنه بالرغم من عدم الحصول على ما يكفي من الأصوات في الجولة الأولى، ألمح حزب الديمقراطية الجديدة إلى عدم رغبته الدخول في حكومة ائتلافية، موضحة أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو تكليف حكومة تصريف أعمال، وإجراء تصويت ثان في مطلع يوليو المقبل.