رئيس الجزائر يجري زيارة للبرتغال

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يجري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، زيارة إلى البرتغال.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان مقتضب إن "الزيارة تندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون وحسن الجوار بين البلدين، ودفعها نحو آفاق جديدة ومجالات أوسع لمنفعة الشعبين الجارين".

وتعتبر زيارة تبون للبرتغال، هي ثاني زيارة خارجية للرئيس الجزائري لأوروبا، بعد تلك التي قادته لإيطاليا العام الماضي.

وكان من المقرر - حسبما أعلنت عنه الرئاسة الجزائرية ونظيرتها الفرنسية - أن يزور تبون مطلع مايو الجاري، باريس ولكن تم تأجيلها لتاريخ غير مسمى.