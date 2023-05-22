 رئيس الجزائر يجري زيارة للبرتغال - بوابة الشروق
الإثنين 22 مايو 2023 5:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

رئيس الجزائر يجري زيارة للبرتغال

الجزائر (د ب أ)
نشر في: الإثنين 22 مايو 2023 - 5:17 م | آخر تحديث: الإثنين 22 مايو 2023 - 5:17 م

يجري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، زيارة إلى البرتغال.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان مقتضب إن "الزيارة تندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون وحسن الجوار بين البلدين، ودفعها نحو آفاق جديدة ومجالات أوسع لمنفعة الشعبين الجارين".

وتعتبر زيارة تبون للبرتغال، هي ثاني زيارة خارجية للرئيس الجزائري لأوروبا، بعد تلك التي قادته لإيطاليا العام الماضي.

وكان من المقرر - حسبما أعلنت عنه الرئاسة الجزائرية ونظيرتها الفرنسية - أن يزور تبون مطلع مايو الجاري، باريس ولكن تم تأجيلها لتاريخ غير مسمى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك