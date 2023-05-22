رئيس وزراء العراق: نعمل على توفير كل متطلبات العملية الانتخابية

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قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن حكومته تعمل على توفير كلّ ما تستلزمه العملية الانتخابية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع».

وقال البيان، إن السوداني أجرى زيارة لمقرّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث التقى رئيس وأعضاء مجلس المفوضين.

وخلال الزيارة، استمع رئيس الوزراء لشرح مفصّل بشأن سير عمل المفوضية للمرحلة المقبلة.

كما اطلع السوداني على الجداول الزمنية للعملية الانتخابية والإجراءات التنظيمية التي تسبقها.

وقال السوداني إن الحكومة تعمل على توفير كافة متطلبات العملية الانتخابية، ومتطلبات استكمال عمل المفوضية.