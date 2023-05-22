بعد 16 ساعة تقريباً من انطلاقها، نجحت مركبة دراجون التي تقل الرائدين السعوديين، ريانة برناوي، و علي القرني، بالالتحام بمحطة الفضاء الدولية "ISS".



وقالت الهيئة السعودية للفضاء، في تغريدة لها، عبر تويتر، إن طاقم المهمة Ax-2 يستعد لدخول المحطة بعد قليل.

رائدا الفضاء السعوديان @Astro_Rayyanah و @AstroAli11 على متن مركبة "دراجون" يقتربان من محطة الفضاء الدولية استعدادا للالتحام.



السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/pcgEeI5VNV — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 22, 2023

ووصل أول رائدين سعوديين إلى الفضاء عقب انطلاقهما، الأحد، في مهمة خاصة تعاونت في تنظيمها وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، وشركة «سبيس إكس»، وشركة «أكسيوم سبيس»، والهيئة السعودية للفضاء.



وأرسل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، ابتسامات وقبلات لمتابعي مهمتهما التي انطلقت إلى الفضاء.



وظهر الرائدان في مقطع فيديو وهما يوجهان تحية من مركبة في الفضاء، والسعادة تغمرهما بهذه الرحلة التاريخية.



