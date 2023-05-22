سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصلت نور الشربيني الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش وذلك وفقًا للتصنيف الجديد الذي اصدرته رابطة المحترفين العالمية اليوم الإثنين 22 مايو 2023.

وجاءت نوران جوهر في المركز الثاني و هانيا الحمامي في المركز الثالث و جولي كينج رابعًا والأمريكية اماندا صبحي خامساً.. بينما جاءت نور الطيب في المركز السادس والانجليزية جورجينيا كيندي في المركز السابع وارتفعت البلجيكية نيلا جيلاس إلي المركز الثامن وهبطت الأمريكية أوليفا فيشر إلي المركز التاسع واحتلت الإنجليزية سارة بيري المركز العاشر.

وشهد باقي التصنيف حفاظ روان العربي علي المركز الحادي عشر وسلمي هاني علي المركز الثاني عشر وفريدة محمد علي المركز السابع عشر.

أما تصنيف الرجال فحافظ البيروفي ديجو الياس علي صدراة التصنيف واحتفظ مصطفي عسل بالوصافة وارتقي علي فرج إلي المركز الثالث وتراجع الإنجليزي محمد الشوربجي إلي المركز الرابع وجاء بول كول في المركز الخامس وتواجد مروان الشوربجي فى المركز السادس، طارق مؤمن في المركز السابع، والفرنسي فيكتور كورين في المركز الثامن، مازن هشام في المركز التاسع، والويلزي جويل مكين في المركز العاشر.

كما تواجد يوسف سليمان في المركز الـ11 و كريم عبد الجواد في المركز الـ12 وفارس الدسوقي في المركز الـ13 ومحمد الشربيني في المركز الـ17.