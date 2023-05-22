إيران تحظر حاملي الجنسية المزدوجة من الترشح للبرلمان

صدر قانون جديد في إيران ينص على حظر الساسة الإيرانيين الذين يحملون الجنسية المزدوجة من الترشح للبرلمان.

بالإضافة لذلك، سوف يتم حظر أي شخص يحمل إقامة دائمة في دولة أخرى من الترشح أيضا.

وقد صدق النواب الإيرانيون على القانون أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "ارنا".

ويهدف التشريع لمنع تضارب المصالح. وكان قد تم تمرير تشريع مماثل لضمان أن مرشحي الرئاسة يحملون الجنسية الإيرانية فقط، في عام 2020.

ويشار إلى أن الملايين من الإيرانيين يعيشون حاليا في الخارج. ويذكر أنه بعد الثورة الإيرانية عام 1979، الكثير من سكان البلاد هاجروا إلى أوروبا والولايات المتحدة أو كندا. وفي العقود التي تلت ذلك، سافر كثيرون للخارج من أجل العمل أو الدراسة أو بسبب الاضطهاد السياسي.